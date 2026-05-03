お笑い芸人ケンドーコバヤシ（53）が2日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜前0・28）に出演。後輩芸人の怖さを訴えた。この日は、結婚＆パパを親交が深い後輩3人から祝福された。紅しょうが・稲田美紀には「私がご飯行きたいって言うたら、大阪で仕事が一緒の時に行こうって。私なんかとご飯行ってくれるってすごくないですか？」と感謝された。だがケンコバは「あのときも一日中怒られたけどね」とぽつ