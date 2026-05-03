2日未明、茨城県ひたちなか市の橋の上で30歳の男性が車にひかれ死亡した事故で、警察はひき逃げなどの疑いでトラック運転手の男を逮捕しました。警察によりますと、2日午前4時すぎ、ひたちなか市の那珂川にかかる県道の橋の上で、「人が倒れている」と110番通報がありました。倒れていたのは矢部孝一さんで、頭部に車にひかれた痕があり、その場で死亡が確認されました。警察はひき逃げ事件とみて防犯カメラなどを捜査し、トラック