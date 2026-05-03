台湾の頼清徳総統は2日、アフリカ南部のエスワティニを訪問したと明らかにしました。先月計画した際には、中国本土の圧力で一部の国から飛行許可を取り消されたとして、急きょ中止していました。【映像】エスワティニを訪問した台湾総統エスワティニはアフリカで唯一、台湾と外交関係がある国です。頼氏は2日夜のSNSへの投稿で、飛行機から降り立つ写真を添えて「本日、エスワティニに到着し、私たちの長年の友情を確認しまし