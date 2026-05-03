お笑いコンビ「たくろう」の赤木裕（34）と、きむらバンド（36）が2日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。東京進出後の多忙ぶりについて語った。たくろうは、昨年の「M−1グランプリ2025」で優勝。「M−1」以前は「週2稼働ぐらいで…」とスケジュールがほとんど埋まっていなかったが、優勝後の仕事量について、赤木は「体感はもう、600倍ぐらい」と激増したことに言及。きむらは「実質は10ぐらいです