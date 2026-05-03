「アパートにパトカーで帰ってきたこともありました。ちょっと認知症がかっているけど、それは私がサポートしているから」【写真を見る】18歳年下のパートナー水沢巡美さんと現在のアパートでのツーショット。2002年に消費者金融「アイフル」のCMでチワワの"くぅ〜ちゃん"と共演し、一躍ブレイクした俳優の清水章吾（83）。かつてのスターの現状を前向きな表情で明かしたのは、18歳年下のパートナーで演歌歌手の水沢巡美（65）だ