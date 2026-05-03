地上整備中のロシア軍のヘリコプターが攻撃を受けるウクライナ国防省は2026年4月30日、ロシアのヴォロネジ州で、地上整備を行っていたロシア軍のヘリコプター2機を撃破したと発表し、攻撃の様子を公開しました。【画像】整備中のロシア軍のヘリコプターが撃破される瞬間ウクライナ無人システム軍のロバート・ブロヴディ司令官は今回の攻撃について、ロシア軍のヘリコプターが燃料補給や整備を受けるための集結地を標的にしたこ