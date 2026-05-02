TBS「今夜のNキャス」（土曜後6・51〜）が2日に放送され、「情報7daysニュースキャスター」（土曜後10・00）の新ナレーターが発表された。声優の小林親弘（42）が務める。同番組の電子番組表では「“不死身”の…新ナレーター発表！」と告知されていた。小林はアニメ「ゴールデンカムイ」の主人公の杉元佐一役で知られており、自己紹介では「俺は不死身の杉元だ！」と作中のセリフも披露した。「今日からナレーターを務め