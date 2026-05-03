お笑いタレント東野幸治（58）が2日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。娘2人の職業を明かした。話題は子供に勉強しなさいと言うか。タレントの若槻千夏は「言えないです。自分がやっていなかったから」と話した。タレントの指原莉乃が「お子さんめちゃくちゃ頭いいですよね？」と東野に話を振ると、東野は「そんなことない」と謙遜しつつ、「海外で働いている。向こうに住んで働いている」と告白。