横浜市内の所属ジムで会見ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が3日、東京ドームで行われた元世界3階級制覇王者・中谷潤人（M.T）との防衛戦から一夜明け、横浜市内の所属ジムで会見した。3-0（116-112×2、115-113）で判定勝ちし、世界が注目する“世紀の一戦”を制した。11回に右アッパーを叩き込み、ダメージを受けた中谷の左目が潰れた状態に。これまでに経験したことのない「初めての気持ち