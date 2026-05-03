5月1日、テラドローン（278A）が前日比1,500円（16.18%）高の1万770円まで買い進まれ、ストップ高で引けた。ウクライナの防衛テック企業との相次ぐ資本業務提携の発表を背景に、迎撃ドローンという新領域への期待が急速に高まっている。【こちらも】アドバンテスト最高値更新からの急落! 気になるSOX指数に調整のサインか?夜間取引（PTS）でも同日の終値を上回る1万1,840円（9.94%増）で推移しており、週明けも強いモメンタム