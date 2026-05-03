プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）が中谷潤人（28＝M.T）を3―0の判定で破った東京ドームでの防衛戦から一夜明けた3日、横浜市内の所属ジムで会見した。中谷との再戦の可能性について問われた井上尚は「僕的には望む声があるなら第2弾は全然ありと思うし、逆に次のステージいうのも選択肢と思う」とコメント。試合後の会見で次戦について「自分の口から言えることはないと思う。大橋会