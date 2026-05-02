「ただ着ているだけ」では、どこか物足りない。かといって「頑張りすぎ」には見せたくない。着こなし方に悩んだ時はオシャレなインフルエンサーの着こなしを参考にしてみて。今回は【しまむら】のボトムスを取り入れた「サマ見えコーデ」をご紹介します。すべて1,089円というお手頃価格のボトムスを、シャレ感たっぷりに着こなすコツとは？ 詳しくレポートします。 きれいめ派定番アイテムにエッジをプラス