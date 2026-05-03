いつイランの原油貯蔵庫があふれ油井を強制的に閉鎖する状況に至るかに対しては見方が分かれている。トランプ大統領は1週間前に「イランの石油インフラが3日以内にまひするだろう」と述べたが、これは事実と違った。むしろJPモルガンなどではイランの原油貯蔵施設がまだ一カ月程度は持ちこたえられるだろうという見方を出した。これに対し第1次トランプ政権で米財務省外国資産管理室（OFAC）に勤務したミアド・マレキ氏は「過去（