六本木の夜から「若者」が激減？いまの六本木は、クラブ通いなどの夜遊びに興じる若者たちは激減し、残ったのは富裕層の中高年男性とそのカネに群がる港区女子ばかり…？東京都港区・六本木といえばナイトクラブやバーが集まる“夜の街”という印象を持つ人も多いだろう。80年代にはディスコブームが起こり、90年代には当時の日本のダンスシーンを牽引した超大型クラブ『ヴェルファーレ』が話題を集めた。2000年代以降も『エーライ