東京・福生市で、少年らをハンマーで襲った疑いで逮捕された男が、警視庁の取り調べを拒否していることが捜査関係者への取材でわかりました。高林輝行容疑者（44）は、4月29日、福生市の路上で、少年をハンマーで襲い、一時、自宅に立てこもり、警察官に農薬のようなものをふきかけた後、逃走し、およそ56時間後に、千葉県内で身柄を確保されました。捜査関係者によりますと、自宅から押収された凶器とみられるハンマーは、およそ3