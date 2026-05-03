AKB48の伊藤百花（22）が3日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。元ボクシング世界王者のタレント具志堅用高の現役時代を知らず、バラエティー番組での姿しかみていないため、お笑い芸人だと勘違いしていたことを明かした。具志堅がスタジオ入りして、MC爆笑問題田中裕二が「若いかた、いとももちゃん（伊藤百花）とかは、具志堅さんが歴史的スーパースターのボクサーで、試合の視聴率なんか紅白みたいなこ