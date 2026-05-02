赤色灯2日午後8時35分ごろ、東京都渋谷区のJR山手線渋谷駅で人身事故が発生した。警視庁渋谷署によると、10代くらいの女性が電車にひかれて死亡。詳しい状況を調べている。JR東日本によると、事故の影響で山手線の内回り・外回りが運転を見合わせ、約1時間後までに全線で再開した。