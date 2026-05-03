2026年5月1日、韓国・JTBCは「皮膚科という看板を掲げながら美容施術のみを行い、皮膚疾患の治療ができない皮膚科医院に対する問題意識が高まっている」と伝えた。健康保険審査評価院の資料によると、昨年、健康保険治療を一度も請求していない皮膚科医院は1974カ所に上り、医院級医療機関全体の5．2％に達した。2022年には1540カ所だったのが、3年間で急増した。このうち多くは保険適用外の皮膚美容や美容整形施術を中心とする医