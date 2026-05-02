色彩豊かなルックが披露された2026年春夏のランウェイから、ワードローブの参考にしたい美配色をピックアップ。迎える季節がまた楽しくなる、色合わせのレパートリーを考察。白黒を退屈させない「個性を宿すモノトーン」無彩色だからこそ、ほかの色では挑戦しづらいデザインも手にとりやすい。試してみたいシルエットや装飾で、目にとまるシンプルに。Sacai色そのものに意志の強さを感じさせる白は、透け感をともなった繊細な素材