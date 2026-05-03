イメチェンしたいとき、パッと目に入る髪型から……と考えるものの、綺麗にセットする自信がないことも。その懸念を取り除いてくれるのが、カットの段階で工夫がほどこされた「楽ちんヘア」です。今回ピックアップした髪型は、セットのしやすさにフォーカスしたものばかり。髪型の再現に悩んでいた人やセットが苦手な人は参考にしてみて。 柔らかさとスッキリ見えを両得！ 南青山で大人世代をメインに担当している