路線距離4.5km、茨城県佐貫駅から竜ヶ崎駅の3駅を走るローカル線・関東鉄道竜ヶ崎線に脚光が集まっている。【写真】インパクトありすぎ！吊り革に“コロッケ”が取り付けられた竜ヶ崎線《吊り革がコロッケ。何言ってるか分からないと思うけど、吊り革がコロッケ》イベント時に企画された「コロッケトレイン」4月30日にXであるユーザーが写真付きでこう投稿すると、瞬く間に拡散。5月1日現在、330万回表示されるほど大バズりす