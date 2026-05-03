TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が2日、総合司会を務めるTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演。後輩の取材ディレクターの進行に対してダメ出しし、“公開説教”する場面があった。番組冒頭、安住アナは「ゴールデンウィーク、当然お仕事という方もいらっしゃいますが、野方さんが中継に出ています。どこにいますか？」と話題を振った。カメラが切り替わると、番組取材ディレクターの野方千裕さんが、交