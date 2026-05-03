東京ドームで井上尚弥VS中谷潤人ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ12回戦は2日、東京ドームで行われ、王者・井上尚弥（大橋）が元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）に3-0で判定勝ち。5万5000人が熱狂するボクシング史に残るビッグマッチとなったが、国内の大型興行を彩るラウンドガールの衣装や演出面に時代の変化が表れていた。東京ドームのリングを彩ったラウンドガール。試合前後やラウンド間に