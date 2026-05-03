アメリカの格安航空会社「スピリット航空」が2日、事業を停止し、すべてのフライトの運航を取りやめました。中東情勢の悪化による燃料価格の高騰が影響した形です。アメリカの格安航空会社「スピリット航空」は2日付の声明で、事業を停止し、全てのフライトの運航を取りやめたと発表しました。ロイター通信などによりますと、スピリット航空は経営の悪化により、2度にわたり日本の民事再生法に相当する手続きを申請して経営再建を