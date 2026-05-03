ゴールデンウィーク終盤の4日から6日にかけては、雨や雪、風により道路に影響が出る所があるでしょう。Uターンに重なる時期ですので、最新の情報を確認してください。4日は広い範囲、5日と6日は北日本と東日本を中心に影響ありゴールデンウィークも終盤に入り、そろそろ帰省先や旅行先から帰路に就く方も増えてくるころです。道路影響予測の図によると、4日は北海道から九州の広い範囲で影響があり、関東甲信を中心に影響が大きく