世界的トレンドとして人気が続いているデニム。デニムといえばパンツのイメージが強いけれど、シャツやベストなどその種類はさまざま。いつもデニムパンツばかり穿いているという人も、違うアイテムを取り入れることで気分を一新できるかも。今回はコーデの主役になりそうな【しまむら】のデニムアイテムをご紹介します！ 個性を発揮するダメージデニムシャツ 【しまむら】「デニムダメージSH」