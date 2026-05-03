新大阪駅にはお土産がずらりと並んでいますが、「ハズさないお土産が知りたい」という人が多いはず。今回は、新大阪駅で買える、大阪らしさたっぷりのお菓子を3つ紹介します。昔ながらの味から、大阪土産の定番まで、思わず自分用にも買いたくなるラインアップです。ユニークで話題性抜群！●たこパティエ（12個入 778円〜）たこ焼きの味を洋菓子に仕立てた、インパクト抜群のお菓子です。ひと口食べると、ソースやマヨネーズ、青