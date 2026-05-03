中東地域以外からの原油の代替調達を巡り、ロシア産原油を積んだタンカーが４日にも愛媛県今治市に到着する見通しであることが２日、分かった。経済産業省によると、中東情勢の悪化でホルムズ海峡が事実上の封鎖状態となって以降、ロシア産原油の輸入は初めてとなる。原油はロシア極東サハリンの石油・天然ガス開発事業「サハリン２」で生産されたもので、石油元売り会社の太陽石油が調達した。同社四国事業所（愛媛県今治市）