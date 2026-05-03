【DXエクスドリームライズカプセム＆ゼッツエクスドリームドライバーバックル】 開発・発売元：BANDAI 発売日：2026年5月2日 価格：4,950円 ジャンル：なりきり玩具 対象年齢：3才以上 バンダイは、なりきり玩具「DXエクスドリームライズカプセム＆ゼッツエクスドリームドライバーバックル」を2026年