4月25日から放送が始まった日本テレビ系の新たな報道番組『追跡取材 news LOG』。3月末でNHKを退職したばかりの和久田麻由子アナウンサー（37）の“民放初出演”として話題になったが、タッグを組む森圭介アナウンサー（47）の“生放送兼務”にも懸念が集まっている。和久田のタッグに森が選ばれたのには、こんな理由が。「和久田アナは、NHKとは異なりCMが入ったりスポンサーへの配慮が必要になる民放に不慣れ。森アナは日テレの