酒を飲んで車を運転し対向車と衝突する事故を起こしたとして、自称会社役員の女が逮捕されました。 【写真を見る】飲酒運転で対向車に衝突か 危険運転傷害の疑いで自称会社役員の女（30）逮捕 愛知・東海市 逮捕されたのは愛知県東海市の自称会社役員・中村嘉愛容疑者30歳です。 警察によりますと中村容疑者は2日午前1時半ごろ、酒を飲んだ状態で乗用車を運転し、東海市大田町の県道で対向車線を走っていた軽乗用車と衝突。 軽