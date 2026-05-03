お笑いコンビ・アインシュタインの河井ゆずるが１日放送のＴＢＳ系の料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」に出演。昨年末にスキマバイトサービスの「タイミー」を使ってアルバイトしたことを明かした。ＴＢＳ系ドラマ「時すでにおスシ！？」に出演中の俳優・山時聡真がゲストで登場。今でもアルバイトを続けていることを明かしたが、河井も「僕も去年の年末行きましたよ。タイミーで」と告白。滝沢カレンを