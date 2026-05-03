新横浜駅には、横浜ならではの銘菓がそろうお土産スポットが充実しています。駅ナカや駅ビルで気軽に購入できるのも魅力。今回は、新横浜駅で買える横浜らしいお菓子を3つ厳選して紹介します。見た目にも味にもこだわった商品ばかりなので、ぜひチェックしてみて。王道だけどいつ食べてもおいしい！●ありあけ横濱ハーバー ダブルマロン（5個1188円）港町・横浜を代表する定番スイーツ。しっとりとしたカステラ生地の中に、栗あん