「早く決着をつけたい」「とりあえず家を出たい」——限界を迎えたとき、人は一刻も早く苦しい環境から逃れようとする。しかし、その焦りに任せた一歩が、子どもとの未来を守る大切なお金を取りこぼす原因になる。口約束だけで終わらせてしまったり、家を飛び出してしまったりと、感情で動いた結果、自ら「交渉の切り札」を手放してしまうケースは少なくないという。数多くの離婚相談を受けてきた岡野あつこ氏は、「