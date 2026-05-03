お金が貯まる家と貯まらない家の違いは何か。お片づけ習慣化コンサルタントの西〓彩智さんは「子ども部屋が片づいていないと、家の支出が増える。なぜなら、子どものものは買い替えの緊急度が高いから。塵も積もればで数万円の出費になっている家もある」という――。※本稿は、西〓彩智『貯まる片づけ』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。■子供部屋が片付いていないと「出費が増える」ワケ机の上は、勉強道具と遊び