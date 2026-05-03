1989年（昭和64年）1月7日、新元号「平成」の発表に注目が集まってから37年の歳月が過ぎた。時代は令和へと移り、令和8年を迎えた現在に至ってもなお、国が明らかにしていない事実がある。弁護士ドットコムニュースが、「平成」および「令和」に改元された経緯に関する文書の開示を請求したところ、今もなお、「平成」の考案者の名前が伏せられたままだった。●昨年10〜11月、平成と令和の選定文書を開示請求弁護士ドットコムニュ