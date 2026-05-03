お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたいと思っている人もいるのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、預金が4400万円あるが老後破産にならないための注意点を知りたい、という相談者からの質問に回答します。 ◆【マンガ】元銀行員は見た！老後破綻・老後貧乏になる人の特徴Q：老後破産にならないために特に注意するべきことは？「こんにちは！ 今