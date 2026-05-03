スタジオジブリの長編アニメ映画「耳をすませば」でヒロイン・月島雫の声優を務めた本名陽子（47）が1日に自身のX（旧ツイッター）を更新。同作品を放送した日本テレビ系「金曜ロードショー」公式Xに情報の訂正を求めた。同アカウントでは「雫役を演じた本名陽子さんは、本作をきっかけに女優・声優として本格的に活動を開始！その後『ふたりはプリキュア』などでも活躍しています」といった内容をポスト。この投稿を受けて

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