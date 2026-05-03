「主婦（主夫）年金が縮小される」というニュースを見て、不安を感じた方も多いのではないでしょうか。特に専業主婦（主夫）の方にとっては、自分の将来の年金に直結する問題のため、「自分は対象になるのか」「年金は減ってしまうのか」と気になるところです。 本記事では、今回の見直しの内容をわかりやすく解説し、専業主婦（主夫）の方への影響や今後の対策についても具体的に紹介します。 主婦（主夫）