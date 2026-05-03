日本バレーボール協会（JVA）の川合俊一会長（63）が3日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。2日に手術を受けたことを明かした。1日の投稿で「今日から入院。かねてより胆石の痛みがありながら誤魔化してきたけど、酷くなったので手術することに」と報告していた川合氏。この日は、病室のベッドに横たわり苦しそうな表情を浮かべる写真を公開。「昨日、手術しました。術後、気持ち悪く辛かった」とつづり、「今日は