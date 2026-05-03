お気に入りのアーティストのライブ。生歌を期待して高いチケット代を払ったのに、いざサビが来たらマイクを客席に向けられ、「セイッ！」と煽られる……。ガッカリとまではいかなくてもモヤモヤしたことがある人も多いのでは。ガールズちゃんねるに4月下旬、「ライブで客に歌わせる行為」というトピックが立ち、大きな反響を呼んだ。トピ主は、アーティストが観客に歌わせるシーンに対し「賛否が分かれそうだなと思いました」と、