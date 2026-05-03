おもちゃを巡り、姉妹の間で繰り広げられた小さな攻防戦。どうしても返してほしいワンコが見せた、あまりにもわかりやすい行動が注目を集めています。 ほのぼのとしたやり取りが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で34万回再生を突破。「困惑の地団駄」「ママに頼ってるのが愛おしい」といった声が届いています。 【動画：妹犬におもちゃを取られた姉犬→『返してくれない』と文句を言って…わかりやすく『ママに訴える表情』】