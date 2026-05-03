エルサレムのシオンの丘近くで男が白昼フランス人修道女を暴行する場面が収められた動画が公開された。イスラエルのチャンネル12は先月30日、エルサレムで男が道を歩いていたフランス人修道女を暴行する場面が入った動画を入手し報道した。事件は先月28日にエルサレムのシオンの丘の近くで発生した。動画によると、ある男が道を歩いていたフランス人修道女の後に近付いて突然押し倒した。男はその場を離れようとしたが、戻ってきて