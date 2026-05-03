俳優・中村雅俊（75）の所属事務所が2日、公式サイトを更新。妻・淳子さんが亡くなったことを伝えた。73歳だった。突然の訃報に、夫の雅俊、三女のモデルの里砂（36）がそれぞれコメントを発表。芸能界からも悲しみの声が広がった。【画像】中村里砂が母・淳子さん急逝でコメント全文雅俊の所属事務所のサイトでは「去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年73歳でございました。ここに生前の