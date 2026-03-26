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【警察官辞めたch】が「元千葉県警最年少SAT隊員が警部補で辞めた理由とは」を公開した。元千葉県警のSAT（特殊急襲部隊）や刑事部特殊班で活躍した男性が出演し、緊迫した立てこもり事件の裏側や、退職して起業に至った理由を語った。



動画の前半では、刑事部の特殊班時代に出動した教会の立てこもり事件について回顧。男性は建物の裏側から直近偵察を行い、中の状況を無線で指揮班に報告する役割を担った。犯人が被害者に馬乗りになりナイフで刺そうとした瞬間、「もうこれダメだ」という危険な状況を察知。緊急突入のサインが出され、突入班が閃光弾を投げて制圧した緊迫の現場を振り返った。視認できない状況下で自身の報告だけを信じて突入の指示を出した指揮官に対し、「めちゃくちゃ責任重いなと思って」と真剣な表情で語り、命を懸ける任務ならではの重圧と信頼関係を窺わせた。



後半では、警察を退職した理由について言及。刑事時代に担当した中学生の性犯罪者の食生活がカップラーメンばかりだったことから、食事の乱れが心身の荒れや犯罪につながるという考えに至ったと説明した。さらに、仕事に打ち込みすぎたSAT時代の先輩が病気で急死したことも大きな転機に。「健康があってこその仕事であり人生」と語る男性は、二宮尊徳の「道徳なき経済は犯罪であり、経済なき道徳は寝言である」という言葉に感銘を受けたと告白。経済活動と道徳を両立させながら、食育を通じて犯罪を減らす事業を展開したいという熱い思いを明かした。



動画では他にも、警察学校時代の“鬼教官”の素顔や、休日に車に轢かれて頭を縫う大怪我を負った壮絶な体験談なども披露されている。過酷な現場をくぐり抜けてきた元特殊部隊員の、強い使命感が伝わるインタビューとなっている。