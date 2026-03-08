1980年代の高視聴率番組「欽ちゃんのどこまでやるの！」でデビューした倉沢淳美さんが自身のインスタグラムを更新。ネット上で注目が集まっています。



【写真】倉沢淳美さん、笑顔の最新ショットに「ホッとしました」「お元気そうで何よりです」

倉沢さんは「とても長い1週間でした 沢山のあたたかいメッセージありがとうございます 心から感謝の気持ちでいっぱいです」とし、「私はいつも通り元気です」と絵文字入りで明るくアピール。



倉沢さんは1995年にオーストラリア人男性と結婚。夫の転勤に伴い、2011年からアラブ首長国連邦（UAE）のドバイ在住です。今回の投稿は、2月28日のアメリカとイスラエルのイラン攻撃開始を受けての近況報告だと推測されます。



倉沢さんの笑顔の写真を見たユーザーからは、「心配でした」「ご無事でよかったです」「安心しました」「ホッとしました」「お元気そうで何よりです」「くれぐれもお気をつけて」などの声が寄せられています。



倉沢さんは1982年、「欽ちゃんのどこまでやるの！」の三つ子の姉妹の次女かなえ役としてデビュー。番組発のアイドルユニット「わらべ」のメンバーとしても活躍し、「めだかの兄弟」「もしも明日が・・・。」が大ヒット。1984年、ソロデビュー。1988年、短大卒業後は女優活動も開始し、テレビや映画、舞台などに多数出演。1995年、オーストラリア人男性と結婚。2男、1女の母。娘のケイナさんは2023年3月から、日本で芸能活動をスタートしています。