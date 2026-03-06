多くのオリンピックメダリストを輩出している日本体育大学レスリング部の男子部員が、大麻を使用した疑いで書類送検されたことがわかりました。

捜査関係者によりますと、警察はきょう（6日）日体大レスリング部の男子部員を大麻を使用したとして麻薬取締法違反の疑いで書類送検したということです。

男子部員の年齢や認否などはわかっていません。

日体大はホームページ上に「事実関係を調査している」とのコメントを掲載。

レスリング部について「現在、活動を停止している」とした上で、「禁止薬物に関与するような行為は断じて許されるものではなく、誠に遺憾であり、関係者の皆さまをはじめ、多くの方々にご心配とご迷惑をおかけしておりますことに対し、深くお詫び申し上げます」としています。

日体大レスリング部をめぐっては去年12月、10代の男子部員が横浜市青葉区のコンビニエンスストアで下半身を露出したとして公然わいせつの疑いで逮捕されました。大麻の成分が入った菓子を食べたとみられていましたが、薬物鑑定の結果は陰性でした。

いずれのレスリング部員も同じ寮で生活していたということです。