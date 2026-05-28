大麻を所持していたとして、警視庁は28日、麻薬取締法違反（所持）の疑いでバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）を逮捕した。この日は男子日本代表のキックオフ記者会見が予定されていたが「会見の方針を検討中」として開始時間が延期。会見はTBSスポーツ公式チャンネルで配信予定だったが、その後配信の中止が決定した。配信には4600人超が待機していた。また、キックオフ記者会見には主将の石川祐希らが出席する予