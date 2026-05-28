大麻を所持していたとして、警視庁は28日、麻薬取締法違反（所持）の疑いでバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）を逮捕した。日本バレーボール協会はこの日、佐藤容疑者の代表登録抹消を発表。SVリーグも公式サイトで声明を発表し、謝罪した。公式サイトで「SV.LEAGUE所属クラブ選手における逮捕について」と題した文書を公表。「公益社団法人SVリーグ（本社：東京都千代田区、代表理事：大河正明、以下SVL）は、報