新浪剛史氏福岡地検は22日、違法サプリメントを輸入したとして、麻薬取締法違反容疑で書類送検されていたサントリーホールディングス（HD）元会長の新浪剛史氏（67）と知人女性を、いずれも不起訴とした。理由については「捜査によって得られた鑑定証拠を慎重に検討した結果」と説明した。福岡県警が4月に書類送検した。県警によると、新浪氏は関与を否定していた。